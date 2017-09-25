Синоптики предупредили о первых заморозках в Псковской области

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Псков, 25 сентября. В ближайшее время в Псковской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Центра, с 26 по 28 сентября на востоке и северо-востоке Псковской области ожидаются заморозки, столбики термометров опустятся до отметки в ноль градусов. По данным ведомства, заморозки затронут Новосокольнический, Усвятский, Куньинский и Великолукский районы Псковской области.

Предстоящие заморозки могут оказать негативное влияние на процесс уборки урожая, а также может привести к его частичной или полной гибели.