Житель Пскова пытался зарегистрировать свои вибраторы в полиции

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Псковская область, 24 сентября. Житель Пскова попытался сдать сотрудникам правоохранительных органов свою коллекцию вибраторов.

Как передает Mash, мужчину разыграли друзья, которые поведали ему о необходимости «обязательной» регистрации секс-игрушек.

Непосредственно полицейские рассказали горожанину о том, что уголовная ответственность за незарегистрированные вибраторы законом не предусмотрена.

Напомним, ранее жительница Чикаго подала судебный иск на компанию Standard Innovation, выпускающую секс-игрушки We-Vibe.