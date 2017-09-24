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Россия
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Житель Пскова пытался зарегистрировать свои вибраторы в полиции
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    Житель Пскова пытался зарегистрировать свои вибраторы в полиции

    22:36  24 Сентября 2017
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    Житель Пскова пытался зарегистрировать свои вибраторы в полиции

    Псковская область, 24 сентября. Житель Пскова попытался сдать сотрудникам правоохранительных органов свою коллекцию вибраторов.

    Как передает Mash, мужчину разыграли друзья, которые поведали ему о необходимости «обязательной» регистрации секс-игрушек.

    Непосредственно полицейские рассказали горожанину о том, что уголовная ответственность за незарегистрированные вибраторы законом не предусмотрена.

    Напомним, ранее жительница Чикаго подала судебный иск на компанию Standard Innovation, выпускающую секс-игрушки We-Vibe.

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    Автор: Алексей Громов
    #псков
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