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Экономика
Медведев поручил выделить Псковской области 300 млн рублей
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    Медведев поручил выделить Псковской области 300 млн рублей

    13:00  23 Сентября 2017
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    Медведев поручил выделить Псковской области 300 млн рублей

    Псков, 23 сентября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву оценить ущерб аграрного сектора Псковской области, нанесенный ливнями, а также оказать финансовую поддержку региону.

    Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой оказать помощь пострадавшим от ливней аграриям. По словам главы области, в текущем году в период заготовки кормов и уборочной кампании ежедневно шли дожди. В результате переувлажнения почвы часть урожая погибла.

    Ущерб по предварительной оценке составляет порядка 500 млн рублей. Турчак отметил, что на 1 сентября индекс производства сельскохозяйственной продукции превысил 113% . Премьер-министр Дмитрий Медведев на запрос псковских властей распорядился выделить до 300 млн рублей финансовой помощи.

    Медведев поручил выделить Псковской области 300 млн рублей

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дмитрий медведев #псков
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