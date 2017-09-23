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Общество
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Экономика
Псковские фермеры могут получить от правительства дополнительные 300 млн рублей
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    Псковские фермеры могут получить от правительства дополнительные 300 млн рублей

    1:20  23 Сентября 2017
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    Псковские фермеры могут получить от правительства дополнительные 300 млн рублей

    Псков, 23 сентября. Псковская область может дополнительно получить 300 млн рублей на поддержку сельскохозпроизводителям, потерявшим часть урожая из-за ливней. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу оценить ущерб и оказать региону необходимую помощь.

    Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, глава региона Андрей Турчак обратился к Медведеву с просьбой о выделении области дополнительных 300 млн рублей. 

    По словам губернатора, в периоды заготовки кормов и уборки урожая практически ежедневно на территории Псковской области проходили дожди. Из-за этого часть урожая была потеряна. По предварительным оценкам, ущерб для сельского хозяйства области составил порядка 500 млн рублей.

    Псковские фермеры могут получить от правительства дополнительные 300 млн рублей

    В свою очередь премьер поручил Минсельхозу оказать необходимую поддержку региону. Вскоре в область должна приехать экспертная комиссия, которая оценит реальный ущерб. По данным администрации, дополнительные средства могут поступить в регион уже в ноябре — декабре, как только комиссия закончит работу.

    Как сообщала «Газета.ру», Медведев находится в официальной поездке в Республику Адыгея. Перед совещанием премьер посетил сельскохозяйственную артель «Радуга»  и плодовое хозяйство ООО «Черкесские сады», где ознакомился с ходом уборки кукурузы и сбора урожая яблок.

    Псковские фермеры могут получить от правительства дополнительные 300 млн рублей

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    Автор: Олеся Волкова
    #медведев #псков #сельскоехозяйство
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