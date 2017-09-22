Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Лавров предупредил США о последствиях попыток помешать операции России в Сирии
Политика
Исполняющим обязанности сити-менеджера Пскова стал Игорь Калашников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Исполняющим обязанности сити-менеджера Пскова стал Игорь Калашников

    18:42  22 Сентября 2017
    40

    Исполняющим обязанности сити-менеджера Пскова стал Игорь Калашников

    Псков, 22 сентября. Временно исполняющим обязанности сити-менеджера Пскова стал Игорь Калашников, за кандидатуру которого в  пятницу проголосовали депутаты гордумы.

    Калашников занимал пост главы администрации города, однако накануне срок действия его полномочий истек. 29 сентября депутаты Пскова избирут заместителей главы города и утвердят структуру городского парламента.

     Новый сити-менеджер, который отвечает за хозяйственную сторону жизни города,  будет избран 25 октября. Напомним, что Калашников занимал эту должность с 1 августа 2013 года.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #псков #глава #игорь калашников #врио
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 60364

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29121

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41976

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21168

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8348
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3104
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        522
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        305
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        205