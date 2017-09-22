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Псков, 22 сентября. Временно исполняющим обязанности сити-менеджера Пскова стал Игорь Калашников, за кандидатуру которого в пятницу проголосовали депутаты гордумы.

Калашников занимал пост главы администрации города, однако накануне срок действия его полномочий истек. 29 сентября депутаты Пскова избирут заместителей главы города и утвердят структуру городского парламента.

Новый сити-менеджер, который отвечает за хозяйственную сторону жизни города, будет избран 25 октября. Напомним, что Калашников занимал эту должность с 1 августа 2013 года.