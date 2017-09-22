Иван Цецерский в третий раз стал главой Пскова

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Псков, 22 сентября. Городской парламент Пскова переизбрал на должность главы города Ивана Цецерского. За кандидатуру чиновника проголосовали 16 из 25 депутатов.

Таким образом, Цецерский возглавит псковскую мэрию уже в третий раз. Напомним, что он уже избирался на этот пост в 2009 и 2012 годах.

Иван Цецерский выдвигался от партии «Единая Россия». Его соперником на выборах стал глава местного отделения «Справедливой России» Олег Брячак, который в прошлом заседал в областном парламенте. Однако многих депутатов смутил факт банкротства кандитата, что в конечном итоге сыграл против него во время голосования.