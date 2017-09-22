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Иван Цецерский в третий раз стал главой Пскова
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    Иван Цецерский в третий раз стал главой Пскова

    15:56  22 Сентября 2017
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    Иван Цецерский в третий раз стал главой Пскова

    Псков, 22 сентября. Городской парламент Пскова переизбрал на должность главы города Ивана Цецерского. За кандидатуру чиновника проголосовали 16 из 25 депутатов.

    Таким образом, Цецерский возглавит псковскую мэрию уже в третий раз. Напомним, что он уже избирался на этот пост в 2009 и 2012 годах.

    Иван Цецерский выдвигался от партии «Единая Россия». Его соперником на выборах стал глава местного отделения «Справедливой России» Олег Брячак, который в прошлом заседал в областном парламенте. Однако многих депутатов смутил факт банкротства кандитата, что в конечном итоге сыграл против него во время голосования.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #псков #глава #цецерский #избрание
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