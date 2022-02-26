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Псковская область готова помочь беженцам из ДНР и ЛНР с поиском работы

Общество
Псковская область готова помочь беженцам из ДНР и ЛНР с поиском работы
pixabay.com  /  CUsai

Псков, 26 февраля. Власти Псковской области готовы помочь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которые приедут в регион, с трудоустройством.

Пока в регион еще никто не приехал, поскольку Псковская область находится довольно далеко от украинской границы. Об этом сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.

«Тем не менее, мы готовы. В том числе с ними будут работать и специалисты центра занятости. Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, жители Псковской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд эвакуированных из ЛДНР людей. По словам губернатора, на данный момент собрано уже более 2 тонн гуманитарной помощи: это детские смеси, питание, одежда и средства личной гигиены.

Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети ранее приступили к занятиям в школе Новочеркасска. Ребята из ДНР и ЛНР учатся в обычных классах вместе с российскими школьниками.

Вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и украинской агрессии, направленной на жителей ЛДНР. Президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой. Ее главная цель - привлечь к ответственности марионеточный режим Киева за его преступления, в том числе против граждан России.

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