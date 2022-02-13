Водитель Volvo пострадал в ДТП с грузовиком под Псковом

Псков, 13 февраля. ДТП с участием легковой и грузовой Volvo произошло в Островском районе Псковской области. Подробности аварии уточнили в региональном управлении МВД России.

Столкновение произошло на 350-м километре автомобильной трассы Р-23. Предварительно установлено, что 41-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик. Фурой управлял 37-летний мужчина.

В результате происшествия пострадал водитель легковой иномарки, сейчас он находится в больнице. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одно ДТП с большегрузом ранее произошло в Торбеевском районе Мордовии. В результате столкновения Volvo и фуры SCANIA погибла 29-летняя девушка.