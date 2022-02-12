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Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом

Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Псков, 12 февраля. Авария с участием двух иномарок произошла в деревне Речки Печорского района. После столкновения пострадала беременная пассажирка одного из авто, сообщают местные СМИ.

Женщина находилась в автомобиле Hyundai. За рулем был 34-летний водитель. Он столкнулся с автомобилем Audi. К месту случившегося прибыли экстренные службы Псковской области и бригада скорой помощи.

Согласно предварительной информации, водитель Hyundai был сильно пьян. На месте случившегося продолжают работать сотрудники ДПС. Остальные подробности автомобильной аварии выясняются.

Еще одна серьезная авария произошла в Башкирии. По информации правоохранителей, на трассе Бирск — Сатка столкнулись Renault и грузовик. Водитель легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью.

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