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Фура Daf насмерть сбила пешехода на автотрассе в Псковской области

Происшествия
Фура Daf насмерть сбила пешехода на автотрассе в Псковской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Псков, 8 февраля. Мужчина 1960 года рождения погиб под колесами большегруза на федеральной трассе Псков — Рига. Смертельная авария произошла днем 8 февраля.

Предварительно установлено, что уроженец Пскова 1992 года рождения двигался за рулем фуры Daf в сторону контрольно-пропускного пункта Шумилкино. В какой-то момент он сбил пешехода, которым оказался уроженец Псковской области 1960 года рождения. Авария произошла около 16:30 на 58-м километре трассы.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали ДТП. Водитель большегруза в момент аварии был трезв.

Очередное смертельное ДТП ранее произошло на трассе Самара — Уральск. В результате столкновения трех автомобилей погиб один из водителей.

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дтп рига псковская область
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