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Воры похитили вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны в Псковской области

Происшествия
Воры похитили вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны в Псковской области
flickr.com  /  Diogo Duarte

Псков, 6 февраля. Вышку сотовой связи, вес которой составляет порядка 2,5 тонны, похитили в деревне Вейно Гдовского района Псковской области. Соответствующие сведения сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Воры украли металлические трубы, составляющие конструкцию монтируемой вышки сотовой связи. По словам Ведерникова, неизвестные преступники, вероятно, решили сдать похищенное в пункт приема металлолома. При этом подрядчик уже заказал новые трубы, однако кража определенно скажется на сроках установки вышки, написал губернатор в Instagram.

«Все 74 трубы — а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонн — были украдены», — добавил Ведерников.

Похожий инцидент произошел ранее в Омске. Местный житель похитил односекционный мигающий светофор с солнечной батареей с территории школы на Усадебной улице.

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кража происшествие псковская область вышка связи
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