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Общество
Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта
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Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта

Общество
Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта
ФБА «Экономика сегодня»

Псков, 4 февраля. Некоторые школьники должны будут продолжить обучение на летних каникулах из-за длительного дистанта. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Учащиеся, которые из-за COVID-19 заметную часть года провели на карантине или удаленке, будут вынуждены наверстывать упущенное летом. Глава региона отметил, что руководство школ может самостоятельно принимать решения о форме обучения, но не должно злоупотреблять этим правом.

«Мне огромное количество школьников пишут с просьбой перевести на дистант. Но если мы, по самому благоприятному сценарию, будем в этой ситуации находиться месяц, а то и два, то понятно, что ушедшие на карантин школьники, не получающие нормального образования, просто вместо летних каникул будут учиться», — пояснил Ведерников.

Власти Майкопа ранее перевели работу всех школ и детских садов в дистанционный формат из-за коронавируса. Эти ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.

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