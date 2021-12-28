Пьяный подросток получил переломы после падения из окна квартиры в Пскове

Псков, 28 декабря. Юный житель Пскова поступил в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. Ребенок в нетрезвом состоянии выпал из окна квартиры знакомых, сообщили следователи.

Инцидент произошел вечером 17 декабря. Информацию о госпитализации подростка передали сотрудникам правоохранительных органов. Из материалов следствия известно, что 15-летний парень был у друзей. Их квартира располагается на третьем этаже дома по улице Индустриальной.

В один момент молодой человек решил подышать свежим воздухом, но не удержался и выпал из окна. Прибывшие медики диагностировали у него переломы пяточных костей и черепно-мозговую травму. По предварительным данным, подросток был пьян. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

Еще одно падение человека с высоты произошло в Калининграде. Прохожие обнаружили лежащую на дороге девушку. К месту ЧП вызвали медиков. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.