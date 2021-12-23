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Житель Пскова получил почти восемь лет тюрьмы строгого режима за убийство в массовой драке

Происшествия
Житель Пскова получил почти восемь лет тюрьмы строгого режима за убийство в массовой драке
Федеральное агентство новостей

Псков, 23 декабря. Мужчина из Псковского района осужден на семь лет и десять месяцев колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено в пылу массовой драки в деревне.

По данным следствия, вечером 2 августа 2021 года 34-летний местный житель во время потасовки в деревне Торошино ударил своего оппонента палкой в голову. Удар пришелся в височную область, в результате чего участник конфликта скончался на месте побоища.

В связи с наличием ряда смягчающих обстоятельств, в числе которых явка с повинной, обвиняемому было назначено наказание в виде семи лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор не принял законную силу.

Тем временем жителю Псковской области может грозить уголовное наказание за кражу. Суммарно злоумышленник вынес из дома потерпевшей три банки вишневого компота, провода и посуду из алюминия. Общий ущерб превысил 5 000 рублей.

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тюрьма псковская область массовая драка
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