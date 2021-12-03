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Поклонники осыпали комплиментами замерзшую в Пскове Пересильд

Шоу-бизнес
Поклонники осыпали комплиментами замерзшую в Пскове Пересильд
пресс-служба первого канала

Псков, 3 декабря. Известная российская актриса Юлия Пересильд поделилась в Instagram фотографией из Пскова. На снимке звезда без косметики стоит с раскрасневшимся от холода лицом.

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов» рассказала, что приехала на родину. В Пскове Пересильд уже год пытается доделать ремонт. Но вместо бесконечных походов по строительным магазинам ей хочется прогуляться по городу с мамой и подругами.

«Вдруг поняла сегодня уже за пару часов до поезда, что вообще не увидела Псков, а ведь я так скучала, давно не была. Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор. Ветер, снег, все лицо красное, снежинки застревают в ресницах, а я бегу счастливая как дура», — поделилась артистка.

Поклонники осыпали комплиментами замерзшую в Пскове Пересильд
Prt Scr instagram.com / @juliaperesild

Публикация почти за сутки набрала более 50 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Поклонники осыпали Пересильд комплиментами.

«Юлечка, золотко! Удачи тебе с ремонтом! Безмерно рад, что самая красивая женщина-космонавт планеты Земля чувствует себя дома счастливее»;

«Все-таки есть в этой русской женщине что-то необычное!» — отреагировали фолловеры.

Актриса в октябре провела 12 дней на Международной космической станции (МКС), где проводились съемки материала для фильма «Вызов». В соцсетях она поделилась снимками с орбиты.

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кино актриса пересильд
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