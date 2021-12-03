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Военные врачи отправились в Псковскую область для помощи пациентам с COVID-19

Общество
Военные врачи отправились в Псковскую область для помощи пациентам с COVID-19
Федеральное агентство новостей

Псков, 3 декабря. Врачи Западного военного округа были направлены в Псковскую область по приказу Минобороны. В месте назначения специалисты будут помогать в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в ведомстве.

В состав собранных бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт в диагностике и оказании помощи пациентам с COVID-19, а также медики узких специальностей — реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие. Привлечь средства Минобороны и МЧС в регионы страны поручил президент РФ Владимир Путин.

«По обращению губернатора Псковской области министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Российские военные также оказывают помощь в борьбе с коронавирусом и другим странам. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

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