Военные врачи отправились в Псковскую область для помощи пациентам с COVID-19

Псков, 3 декабря. Врачи Западного военного округа были направлены в Псковскую область по приказу Минобороны. В месте назначения специалисты будут помогать в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в ведомстве.

В состав собранных бригад вошли военнослужащие, имеющие опыт в диагностике и оказании помощи пациентам с COVID-19, а также медики узких специальностей — реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие. Привлечь средства Минобороны и МЧС в регионы страны поручил президент РФ Владимир Путин.

«По обращению губернатора Псковской области министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Российские военные также оказывают помощь в борьбе с коронавирусом и другим странам. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.