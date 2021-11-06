Три человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Псковом

Псков, 6 ноября. Авария с участием «Газели» и легкового автомобиля произошла в Псковской области. Жертвами трагедии стали три человека. Об этом сообщили в региональном отделении УМВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в ДТП также пострадали три человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются обстоятельства смертельной аварии.

«На трассе в Псковском районе произошло ДТП, столкнулись "Газель" и "Лада Гранта", которой управляла женщина. "Лада" выехала на полосу встречного движения. В результате пострадали три человека в "Газели", а три человека, находившиеся в "Ладе", погибли», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Москве мужчина был сбит автомобилем при попытке перебежать Кутузовский проспект. Пострадавшего госпитализировали, однако информация о его состоянии пока отсутствует.