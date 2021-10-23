Полиция поймала водителя BMW с мешком наркотиков на Киевском шоссе

Псков, 23 октября. Полиция обнаружила 400 граммов кокаина в остановленном на трассе BMW. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на 23 километре Киевского шоссе. Сотрудники дорожной полиции остановили водителя за рулем иномарки BMW. Осмотрев автомобиль, стражи порядка обнаружили пакет с запрещенными веществами весом 400 граммов. Силовики задержали 35-летнего жителя Псковской области. Он стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается. Владельцу BMW грозит тюремный срок.

Тем временем сотрудники донского ГИБДД пресекли контрабанду наркотиков. Инспекторы остановили Hyundai для плановой проверки. За рулем иномарки находился 23-летний парень. Во время общения с полицейскими мужчина стал нервничать, что заставило полицейских досмотреть автомобиль.