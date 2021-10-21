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QR-коды для посещения кафе и фитнес-центров введут в Псковской области

  /   Обновлено: 21 октября 2021 23:41
Общество
QR-коды для посещения кафе и фитнес-центров введут в Псковской области
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Псков, 21 октября. Власти Псковской области ввели новые ограничения. Теперь запрещено посещать кафе и рестораны без предоставления QR-кода о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Система QR-кодов начет действовать в Псковской области не с 1 ноября, как сообщалось ранее, а с 30 октября. Их необходимо предоставлять при посещении фитнес-центров, бассейнов, кафе, ресторанов, фуд-кортов и досуговых учреждений. Такие ограничения устанавливаются на период общероссийских нерабочих дней, рассказали в областной администрации.

Граждане Псковской области должны будут показать QR-коды, либо о вакцинации против коронавируса, либо о перенесенной болезни COVID-19, либо о наличии медотвода. Ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет.

Ранее сообщалось, что QR-код после вакцинации против коронавируса будет действовать в течение 12 месяцев. В случае ухудшения эпидемобстановки срок может сократиться до полугода.

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ограничения qr-код коронавирус
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