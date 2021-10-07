Заслуженный архитектор России Владимир Бессонов скончался на 74-м году жизни

Псков, 7 октября. В Пскове в возрасте 73-х лет скончался заслуженный архитектор России Бессонов Владимир Иванович. Об этом печальном событии сообщили коллеги умершего.

Архитектор скончался 5 октября. Причина его смерти не сообщается. Прощание состоялось сегодня в 11:00 храме святого благоверного князя Александра Невского.

Владимир Иванович Бессонов родился в в 1948 году в деревне Баклуши Доволенского района Новосибирской области. Он окончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института. Бессонов был один из проектировщиков городов Усть-Илимск и Барнаул.

В 1977 году переехал в Кишинев, где спроектировал комплекс строительного института, жилой район Будешты, а также площадь Освобождения и Национальный музей истории Молдовы. В период с 1998 по 2001 годы он занимал должность главного архитектора Псковской области.