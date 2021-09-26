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Сумку XIV-XV веков с сохранившейся свечой нашли в центре Пскова

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 10:54
Наука
Сумку XIV-XV веков с сохранившейся свечой нашли в центре Пскова
pixabay.com  /  @luccie3

Псков, 26 сентября. Группа археологов обнаружила в центре города сумку XIV-XV веков, заявил археологический центр Псковской области.

Уникальная находка была сделана учеными прямо в центре города. Внутри сумки археологи нашли сохранившуюся до сегодняшних дней свечу, добавили исследователи.

«Сумка сохранилась с содержимым — свечкой и фрагментами ткани. Законсервирована и ждет специалиста по тканям, чтобы продолжить изучение», — сказано в сообщении.

Археологи уже долгое время ведут раскопки недалеко от Псковского кремля. В древние времена здесь находился Княжий двор, Государев двор, а с XVIII века — Пушечный. Кроме того, историкам известно, что на данной территории ранее располагалось несколько церквей.

Не так давно группа ученых из Сибирского отделения РАН обнаружила в Хакасии захоронение женщины в уникальным комплектом бронзовых украшений. Невероятная находка была сделана в могильнике под названием Аскиз-17. После длительного изучения археологи датировали ее возраст VIII–X веками до нашей эры

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археологи псков сумка
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