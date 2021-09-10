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Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 13:02
Общество
Путин посетит церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 сентября. Церемония открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере состоится в Псковской области 11 сентября. Участником мероприятия станет президент России Владимир Путин.

Глава государства отправится в субботу во Псков, после чего поедет в деревню Самолва, расположенную недалеко от Чудского озера. Затем Путин поучаствует в церемонии открытия недавно построенного там мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля сообщил и о других планах президента. Он отметил, что Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в Заседании Высшего госсовета 4 ноября.

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