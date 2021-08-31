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Жителям Псковской области рассказали, как получить выходной 1 сентября
Общество
Жителям Псковской области рассказали, как получить выходной 1 сентября
pixabay.com

Москва, 31 августа. Жителям Псковской области рассказали, как в День знаний пропустить рабочие часы согласно нормам Трудового кодекса России.

По закону работодатель не обязан отпускать сотрудника на школьную линейку к детям в рабочее время. Однако есть несколько вариантов, как можно отпроситься и посетить мероприятие.

Первый вариант – это оформить неоплачиваемый отпуск по согласованию с начальником. Также можно приурочить в счет этой даты ежегодный оплачиваемый отпуск. Еще два варианта — это взять отгул и отработать необходимую дату в выходные, сообщили в трудовой инспекции.

Стоит отметить, что у некоторых фирм в договоре есть пометка о выделении сотрудникам с детьми дополнительного выходного в День знаний. При этом на любой работе специалист может заранее написать заявление и взять отпуск.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал родителей в последние дни лета уделить внимание школе. Важно заранее наладить режим дня, подобрать правильную одежду по погоде и прочее.

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