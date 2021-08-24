В Пскове организация получила крупный штраф за неисполнение условий госконтракта

Псков, 24 августа. Псковская транспортная прокуратура постановила оштрафовать ООО «Восход» на 300 тыс. рублей за неисполнение условий государственного контракта.

По данным надзорного ведомства, организация заключила государственный контракт на оказание автотранспортных услуг филиалу ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Пскове. Однако компания несколько раз не выделяла автомобиль с водителем для учреждения, а затем и вовсе отказалась соблюдать обязательства, сообщил ФАН источник в ведомстве.

Псковский транспортный прокурор в связи с произошедшим возбудил дело о неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика. По результатам его рассмотрения организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 300 тыс. рублей.