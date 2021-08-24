Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 14:12
14:12
Политика
Пушков высмеял неразбериху в МИД Украины из-за угнанного самолета в Афганистане
14:06
Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области
14:05
Происшествия
Пятерых террористов ИГ задержали на территории Грузии
14:05
Общество
Эфир: Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
14:03
Политика
Американские журналисты сообщили о тайной встрече главы ЦРУ и лидера талибов
13:59
Общество
Сильные ливни на Кубани сыграли на руку грибникам, ФАН узнал подробности
13:58
Происшествия
«Угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
13:58
Общество
Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности населения
13:57
Спорт
Бразильская Playboy-модель предложила 600 тыс. долларов за салфетку со слезами Месси
13:56
Политика
Владимир Зеленский учредил День украинской государственности
Все новости

В Пскове организация получила крупный штраф за неисполнение условий госконтракта

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:32
Происшествия
В Пскове организация получила крупный штраф за неисполнение условий госконтракта
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Псков, 24 августа. Псковская транспортная прокуратура постановила оштрафовать ООО «Восход» на 300 тыс. рублей за неисполнение условий государственного контракта.

По данным надзорного ведомства, организация заключила государственный контракт на оказание автотранспортных услуг филиалу ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Пскове. Однако компания несколько раз не выделяла автомобиль с водителем для учреждения, а затем и вовсе отказалась соблюдать обязательства, сообщил ФАН источник в ведомстве.

Псковский транспортный прокурор в связи с произошедшим возбудил дело о неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика. По результатам его рассмотрения организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 300 тыс. рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Пскове организация получила крупный штраф за неисполнение условий госконтракта
псков штраф организация контракт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru