Сотрудники ГИБДД спасли жизнь тонувшему в болоте жителю Пскова

Псков, 24 августа. Полицейские спасли тонущего в заболоченном ручье мужчину. Чтобы помочь потерпевшему, им пришлось рисковать собственными жизнями.

Инцидент произошел в Островском районе. Женщина сообщила экипажу ДПС, что в ручье Карповка тонет мужчина. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия.

Правоохранители преодолели несколько десятков метров болотистой местности с глубокими участками открытой воды, чтобы подобраться к потерпевшему, который уже не подавал признаков жизни.

Полицейские вытащили горожанина на берег и оказали первую помощь. Житель Пскова пришел в сознание и начал дышать. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Накануне сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в Новосибирской области.