Причиной пожара в гостевом доме под Псковом стало короткое замыкание

Псков, 21 августа. Пожар в гостевом доме под Псковом произошел из-за короткого замыкания. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, сегодня в гостевом доме в деревне Подборовье-1 Псковской области произошел крупный пожар. Трагедия унесла жизни трех человек. Согласно предварительной информации, под завалами могут находиться еще несколько человек.

Сейчас на месте возгорания работают спасатели и экстренные службы. Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также не исключается вариант возбуждения по данному факту уголовного дела.

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