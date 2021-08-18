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Вандалы разгромили 16 могил под Псковом

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:48
Происшествия
Вандалы разгромили 16 могил под Псковом
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Псков, 18 августа. Вандалы осквернили 16 могил на кладбище в городе Невель Псковской области. Инцидент произошел ночью, недалеко от собора Святой Троицы.

Неизвестные ночью пробрались на кладбище и устроили там настоящий хаос. Преступники повалили кресты, разбили могильные плиты и сломали оградки.

Правоохранители разыскивают вандалов. Ведется дальнейшее расследование инцидента.

Ранее вандалы испортили памятник писателю Солженицыну в Таганском районе Москвы, сообщал сайт РИАМО. В полицию поступило заявление по факту происшествия.

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вандализм кладбище могилы
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