Вандалы разгромили 16 могил под Псковом

Псков, 18 августа. Вандалы осквернили 16 могил на кладбище в городе Невель Псковской области. Инцидент произошел ночью, недалеко от собора Святой Троицы.

Неизвестные ночью пробрались на кладбище и устроили там настоящий хаос. Преступники повалили кресты, разбили могильные плиты и сломали оградки.

Правоохранители разыскивают вандалов. Ведется дальнейшее расследование инцидента.

Ранее вандалы испортили памятник писателю Солженицыну в Таганском районе Москвы, сообщал сайт РИАМО. В полицию поступило заявление по факту происшествия.