Умер псковский радиоведущий Андрей Христофоров

Псков, 15 августа. Известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров скончался на 47-м году жизни. Об этом в социальных сетях рассказал шоумен Николай Королев.

Христофоров посвятил работе на радио более 20 лет. Он вел программы на «7 Небе», «Рекорде» и «Авторадио». Причина смерти не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Несколько месяцев назад из жизни ушел российский спортивный телекомментатор и радиоведущий Юрий Розанов. Ему было 59 лет. Известно, что ранее у него диагностировали онкологическое заболевание, сообщало URA.RU.