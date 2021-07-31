Три человека погибли при лобовом столкновении иномарок под Псковом

Псков, 31 июля. Смертельное ДТП произошло на областной трассе. Два автомобиля столкнулись между деревнями Заполье и Андромер.

В аварии погибли три человека, еще двое получили травмы, рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области. В ведомстве уточнили, что машины марок Suzuki и Fiat столкнулись лоб в лоб.

Жертвами ДТП стали водитель и двое пассажиров Fiat. Ушибы получили два человека из машины Suzuki. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще одни человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Также два человека получили травмы.