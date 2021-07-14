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Детские вещи обнаружены на месте массового захоронения времен ВОВ под Псковом

  /   Обновлено: 14 июля 2021 17:51
Происшествия
Детские вещи обнаружены на месте массового захоронения времен ВОВ под Псковом
pixabay.com

Псков, 14 июля. Появились новые подробности в деле о массовом захоронении жертв нацистов на территории Псковской области. Поисковики нашли в общей могиле детскую обувь.

Данная находка позволяет предположить, что среди убитых были дети. В настоящий момент специалисты проводят экспертизу обнаруженных останков, однако уже известно, что причиной смерти большинства погибших стал расстрел, сообщает СК РФ по Псковской области.

Доказательством тому служат следы огнестрельных ранений, обнаруженные на найденных останках. Исследование находок и места захоронения продолжается.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту обнаружения массового захоронения жертв нацистов в деревне Борки под Псковом. Общую могилу удалось найти благодаря работе школьной учительницы и ее учеников.

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