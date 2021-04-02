Соцзащита уточнила новый порядок получения детских пособий

Псков, 2 апреля. Размер пособия на детей от трех до семи лет зависит от среднедушевого дохода семьи, сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Обычный размер выплаты на детей составляет 50% процентов от прожиточного минимума, установленного в регионе. В частности, в псковской области это 5889 рублей. Как уточнила Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-live, если при начислении этой выплаты доход семьи все еще не достигнет величины прожиточного минимума на душу населения, то пособие будет пересчитано в размере 75% от размера детского прожиточного минимума, до 8834 рубля.

Если и в этом случае доход не достигнет прожиточного минимума, пособие назначат в размере 100% — 11 779 рублей.

Заявление на выплату уже можно подавать через портал «Госуслуги» или через МФЦ.

«Торопиться не нужно. Все заявления мы принимаем до 31 декабря этого года. Лучше это сделать через портал «Госуслуги», так будет быстрее производиться передача документов во все нужные ведомства», — добавила Евстигнеева.

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил доступность мер социальной поддержки для жителей страны. По его словам, их не могут получить более 20% россиян.

Кудрин также сообщил, что значительную роль в снижении рисков бедности в 2020 году сыграли детские пособия, которые были выплачены россиянам в рамках поддержки на фоне коронавирусной пандемии. Если бы этих мер не было, то уровень бедности в стране был бы выше, уверен он.