Фестиваль «Рок над Волгой» в 2021 году не состоится из-за пандемии

Самара, 4 марта. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что в 2021 году фестиваля «Рок над Волгой» не будет. Об этом он рассказал, пообщавшись с жителями региона в одной из новых соцсетей. Причиной отказа от проведения фестиваля Дмитрий Азаров назвал неопределенную ситуацию с пандемией COVID-19.

«Судя по тому, как развивается ситуация с коронавирусом, вряд ли к лету все успокоится. Когда мы убедимся с вами, что пандемия ушла в прошлое, мы точно проведем «Рок над Волгой», — объяснил ситуацию глава региона.

По его словам, в прошлом году была договоренность о выступлении на фестивале мировых звезд рок-музыки, а также рэп-исполнителей. Многие из которых получили часть средств за участие в мероприятии авансом, из-за чего организаторы понесли серьезные финансовые потери.

Фестиваль в итоге прошел в онлайн-формате, трансляция велась с плавучей сцены, установленной в акватории Волги в черте Самары. Участвовали в нем всего две группы: «Сплин» и «Би-2». А само мероприятие слегка изменило название — действо происходило под вывеской «Рок на Волге».

В последний раз фестиваль «Рок над Волгой» в очном формате проходил в Самаре в 2013 году и завершился грандиозным скандалом из-за чересчур эпатажного выступления группы «Раммштайн», изобразившей на сцене содомитский акт. В следующем году на фестиваль ждали «Металлику», но потенциальные инвесторы на фоне скандала с «Раммштайном» отказались от вложений средств.

Теперь возрождению «Рока над Волгой» мешает ситуация с пандемией. Но, что характерно, от проведения в очном формате еще одного массового мероприятия — Грушинского фестиваля авторской песни — в Правительстве Самарской области в этом году не отказываются.