Четыре человека погибли при столкновении легковушки с лосем в Пскове

Псков, 5 сентября. Четыре человека погибли и один пострадал в аварии с участием дикого животного в Псковской области. Легковой автомобиль столкнулся с лосем на трассе. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось поздно ночью недалеко от деревни Дуловка. Легковой автомобиль столкнулся на дороге с лосем, после чего транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Трое мужчин и женщина погибли. Еще одного человека госпитализировали с травмами в одно из медучреждений Пскова.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок погиб под колесами внедорожника в Крыму. Мальчик двигался на электросамокате по тротуару, резко спрыгнул на проезжую часть, где попал под колеса автомобиля «Нива», передает ForPost.