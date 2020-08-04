ПФР рассказал, как не потерять пенсию при переезде

Псков, 4 августа. Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Псковской области рассказала, какие действия следует предпринять пенсионеру в случае переезда в другой город.

Согласно информации ведомства, если пенсионер меняет место жительства в пределах страны, ему следует снять пенсионное (выплатное) дело с учета по месту прежнего проживания и передать его в территориальный орган ПФР по новому адресу.

Чтобы провести процедуру снятия и передачи пенсионного дела, пенсионер должен обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту жительства.

В ПФР напомнили, что пенсионеру следует иметь с собой следующие документы: заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела, документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя), документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Отмечается, что заявление, как и документы, можно предоставить не только лично, но отправить по почте. Оформление запроса в ПФР будет длиться не дольше одного рабочего дня. Затем выплатное дело направят к новому месту жительства. Как только выплатное дело поступит на новое место жительства, пенсионер начнет получать пенсию.

Ранее юрист Ирина Сивакова объяснила, как россиянки могут получить доплату к пенсии. После выхода на пенсию женщинам, которые уходили в отпуск по уходу за детьми, могут начислить пенсионные баллы. Прибавка по таким баллам составляет до 2260 рублей.

По данным Росстата, в мае реальный размер пенсий увеличился на три процента. Средняя пенсия составила почти 15 тысяч рублей, что равняет 30% от среднестатистической заработной платы в России.