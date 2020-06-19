Летние кафе и веранды в Псковской области откроются 22 июня

Псков, 19 июня. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о смягчении карантинных ограничений по коронавирусу.

С 22 июня откроют летние кафе, магазины в ТЦ, базы отдыха. А детские площадки в торговых центрах и кинотеатры пока закрыты.

По словам Ведерникова, есть необходимость открыть магазины, поскольку из-за трехмесячного простоя предприниматели оказались в сложной ситуации. Можно разрешить торговлю в этим местах при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Базы отдыха перейдут на обычный режим работы, снятие ограничений согласовано с профильными ведомствами, добавил глава региона.

Карантинные меры отменили в ряде других российских регионов, среди них Республика Крым, Краснодарский край. В Москве с 16 июня заработали летние веранды, с 23 июня могут открыть бассейны и спортивные залы.

В целом ситуация с COVID-19 в РФ постепенно нормализуется. Оперштаб зафиксировал снижение числа случаев коронавируса по стране, оно понизилось до 7 тысяч человек в сутки.