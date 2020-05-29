Пропавшую под Псковом трехлетнюю девочку нашли мертвой

Псков, 29 мая. Тело трехлетней девочки нашли в реке Кебь Псковской области, сообщили в региональном управлении СК России.

Ребенок пропал 23 мая в садовом товариществе «Кебь», к его поискам подключились спасатели, полиция, волонтеры и местные жители. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.

Погибшего ребенка удалось найти только на пятые сутки. Девочку выловили из водоема, эксперты по криминалистике установят обстоятельства смерти.

Аналогичный инцидент произошел в Оренбургской области, где утонул трехлетний мальчик. Ребенок потерялся, а через сутки его тело нашли в реке.

Еще один трагический инцидент произошел в Петербурге во время рыбалки. Шестилетний мальчик упал из лодки в воду, дед мальчика, который был рядом, не смог спасти ребенка.