В Псковской области обнаружили тело пропавшей накануне трехлетней девочки

Псков, 28 мая. Тело пропавшей в Псковской области несколько дней назад девочки обнаружено в реке Кебь. По предварительной версии, ребенок мог утонуть. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

Тело исчезнувшего накануне ребенка было найдено в реке Кебь в окрестностях административного центра региона. Правоохранители выдвинули версию о том, что девочка могла утонуть.

Напомним, что сообщение о пропаже трехлетнего ребенка появилось вечером 23 мая. В этот же день были организованы поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, военные, водолазы и волонтеры. Кроме того, местность осматривали с воздуха с помощью дронов.

Напомним, ранее в СК РФ заявили, что в связи с исчезновением ребенка было заведено уголовное дело об убийстве.