Пропавшую трехлетнюю девочку ищут в Псковской области

Псков, 24 мая. Трехлетняя девочка пропала в районе садового товарищества Кебь в Псковской области. Правоохранители занимаются поисками ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 23 мая. Представителями Следственного комитета была назначена доследственная проверка по факту пропажи девочки. На место происшествия выехал руководитель регионального управления СК РФ, передает радио Sputnik.

Поисковые группы сформированы из следователей, сотрудников полиции, спасателей, военнослужащих и добровольцев.

Ранее ФАН сообщал, что следователи возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения четырехлетней девочки в Мурманской области. Девочка 2015 года рождения ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста 23 мая и пропала.