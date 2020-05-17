Труп женщины в серой шляпке и без зубов нашли в Пскове

Псков, 17 мая. Труп пожилой женщины нашли на улице Николая Васильева в Пскове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 4 мая, но полиции до сих пор не удалось установить личность погибшей. Они обратились за помощью к жителям Пскова.

На вид женщине около 65 лет, рост до 165 см, худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы. На погибшей нашли шляпку серого цвета, она была одета в красную куртку, длинную черную юбку, высокие сапоги на каблуке.

У нее отсутствовали несколько зубов на нижней и верхней челюстях. Полиция попросила всех, кто владеет любой информацией о женщине, обратиться в МВД.

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