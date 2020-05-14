Коронавирус выявили у сотрудника СИЗО в Пскове

Псков, 14 мая. Тест на коронавирус был положительным у сотрудника следственного изолятора (СИЗО) в Пскове, сообщили в региональном оперштабе.

Мужчина находился на больничном с 30 апреля, а накануне его доставили в Псковскую горбольницу. Решение о закрытии СИЗО пока не приняли.

Все помещения продезинфицировали, люди, которые контактировали с заболевшим, выявлены. СИЗО рассчитан на 289 человек. По данным на 14 мая, в регионе выявили 368 случаев коронавируса.

В России организовали систему материальной поддержки медиков, которые лечат пациентов с COVID-19. Все регионы страны уже перевели выплаты на счета медработников. Это также касается Чукотки и Колымы.

Правительство РФ также предусмотрело помощь для семей с детьми. Граждане имеют право получить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

Безработные родители могут рассчитывать на пособие в размере трех тысяч рублей на ребенка до 18 лет. Деньги будут перечислять три месяца. Для детей до трех лет гарантирована выплата в размере пяти тысяч рублей.