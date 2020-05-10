Шотландские власти поддержали Псков в борьбе с коронавирусом

Псков, 10 мая. Глава округа Перт-энд-Кинросс в Шотландии Деннис Меллоу поддержал жителей Пскова в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Шотландский округ является побратимом российского Пскова. Власти Перт-энд-Кинросса выразили наилучшие пожелания в это трудное время. Меллоу подчеркнул, что следующие месяцы будут непростыми, поскольку для всех стран безопасность жителей стоит на первом месте.

Глава округа добавил, что, несмотря на запрет путешествий, сообщества Пскова и Перт-энд-Кинросса сохранят свою дружбу.

По последним данным, в Пскове всего зафиксировали 293 случая коронавируса, выздоровели 66 человек, восемь скончались. Как сообщили в оперштабе, у двоих жителей Новосокольников в Псковской области выявили коронавирус после контакта со строителями из Москвы.

В Шотландии выявили более шести тысяч инфицированных коронавирусом. Ситуация в Великобритании значительно хуже, там коронавирус подтвердился у 215 тысяч человек, скончались 31 587 человек.