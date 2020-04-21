Розлив пива в потребительскую тару запретили из-за коронавируса в Пскове

Псков, 21 апреля. Власти ввели временный запрет на розлив пива и других слабоалкогольных напитков в Псковской области. Постановление об ужесточении мер по коронавирусу подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

В подписанном указе говорится, что розничная продажа пива и других пивных напитков запрещена до 30 апреля. Речь идет о слабоалкогольных напитках, которые разливают в полиэтиленовую или стеклянную потребительскую тару в торговых точках в многоквартирных домах или во дворах.

«В объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов», — говорится в указе губернатора.

Отмечается, что ограничения также касаются розлива слабоалкогольных напитков из заводских кегов. Ведерников пояснил, что процесс реализации алкоголя на розлив должен проходить в соответствии с законом и здравым смыслом, однако в последнее время растет количество жалоб на всевозможные «наливайки» в регионе.

«По всем каналам идет шквал сообщений о нарушениях или полном игнорировании требований санитарно-эпидемиологической безопасности в таких заведениях. Что еще хуже — владельцы принципиально отказываются от какого-либо диалога», — отметил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области официально зарегистрировано 62 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Девять человек успешно побороли заболевание и были выписаны из инфекционных больниц, шестеро скончались.