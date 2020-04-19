Врач-пульмонолог из Пскова рассказала о ежедневной борьбе с коронавирусом

Псков, 19 апреля. Врач-пульмонолог Анастасия Повторейко работает завотделением в Псковской городской больнице, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус. Она рассказала о ежедневной борьбе с вирусом.

Повторейко делится историями о работе в больнице в своем Instagram. Медучреждение находится на Коммунальной улице, поэтому врачи между собой зовут его «Коммуналкой».

Псковские медики, работающие в этой больнице, сравнивают себя с коллегами из Коммунарки — столичной инфекционной больницы.

«Мы принимаем пациентов только с внебольничными пневмониями, подозрением на коронавирус», — рассказала пульмонолог.

Она попросила коллег, чтобы они внимательно ставили диагнозы. Пациентам, у которых пневмония стала осложнением других болезней, не должны попадать в инфекционку, где есть риск заразиться коронавирусом.

Повторейко пояснила на конкретном примере. В горбольницу поступил мужчина, который проболел три месяца, потерял вес и постоянно кашляет. Оказалось, что у пациента туберкулез в фазе распада легких.

Она добавила, что для такого больного заражение коронавирусом может закончиться летальным исходом. Врач призвала россиян трезво оценивать состояние своего здоровья — не затягивать с обращением к врачу и лишний раз не «перестраховываться».

Ранее сообщалось, что в Республике Башкирия за первые месяцы 2020 года уровень заболеваемости туберкулезом резко вырос. Среди заболевших есть несовершеннолетние.