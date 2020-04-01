Волонтеры раздают бесплатные маски жителям Псковского района

Псков, 1 апреля. Волонтеры раздадут бесплатные средства индивидуальной защиты жителям Псковского района. Кроме того, для жителей проведут инструктаж о правильном использовании масок и правильном поведении в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в районной администрации.

Отмечается, что раздача бесплатных медицинских масок жителям четырех волостей Псковского района началась 1 апреля в 11.00.

В деревне Писковичи волонтеры будут ждать местных жителей у магазина «Пятерочка». В деревне Тямша раздача бесплатных масок будет вестись у магазина той же сети. Жителей Неелово и деревни Родина, волонтеры встретят возле районных домов культуры.

Жители Владимирской и Никольской улиц могут получить маски на площадке у садика «Радуга».