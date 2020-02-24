Водитель Mutsubishi под Псковом съехал в кювет, пострадали трое детей

Псков, 24 февраля. Трое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП в Псковской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 24 февраля у деревни Бешкино в Гдовском районе. На трассе Псков – Санкт-Петербург водитель Mutsubishi не справился с управлением и съехал в кювет, передает телеканал «Санкт-Петербург».

За рулем авто находилась женщина, в салоне — четверо детей и девушка. Травмы различной степени тяжести получили трое детей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Мордовии столкнулись две иномарки, при ДТП погибли три человека, водитель одного из транспортных средств получил травмы.