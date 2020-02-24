Спасатели вытащили из болота в Псковской области авто с погибшим водителем

Псков, 24 февраля. Водитель Lada не справился с управлением и погиб после опрокидывания машины в кювет, сообщили в ГУ МВД России по Псковской области.

ДТП произошло утром 24 февраля на трассе Порхов — Псков. За рулем отечественного автомобиля находилась 65-летняя женщина.

Автомобиль Lada ехал в сторону Пскова. В какой-то момент машина перевернулась и угодила в болото. Прибывшие на место происшествия спасатели достали авто из трясины, однако женщина уже была мертва.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей, погибли три человека.