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Хозяина изуродовавшего ребенка пса отправили под суд в Пскове

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Хозяина изуродовавшего ребенка пса отправили под суд в Пскове

Псков, 20 февраля. Американский бульдог напал на маленького ребенка в Печорском районе, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Инцидент произошел весной 2019 года в деревне Тешевицы. Житель Петербурга приехал в гости к своей знакомой с собакой бойцовской породы.

Мужчина не надел на пса намордник и выпустил во дворе. Бульдог напал на ребенка и изуродовал ему лицо. Уголовное дело о преступной небрежности передали в суд.

Петербуржца могут арестовать на срок до полугода.

Ранее сообщалось, что в Тюмени агрессивный бродячий пес укусил маленького ребенка за голову.

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