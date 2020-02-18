Мама ударившего учительницу старшеклассника из Пскова рассказала подробности конфликта

Псков, 18 февраля. Старшеклассник из Пскова ударил учительницу, выдернувшую из-под него стул. Видео конфликта опубликовали в Сети, поступок парня вызвал гневную реакцию пользователей, но мать юноши поспешила вступиться за сына, хотя и не оправдывает его поступка. По ее словам, на видео отсутствует важный момент, произошедший после конфликта.

Мать старшеклассника Татьяна Скуратова объяснила, что видео было снято не до конца. По ее словам, спустя 15 минут после случившегося она пришла к учительнице и поговорила о конфликте. Скуратова также опровергла информацию некоторых СМИ о том, что ее сын лежит в психиатрической лечебнице.

«Он туда направлялся от военкомата до сложившейся ситуации. У нас направление с числом, которое дано нам до этой всей ситуации, до драки», — сказала Татьяна.

Она подчеркнула, что ее сын сожалеет о случившемся и уже принес свои извинения педагогу.

«Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться. Вот такие в школе дети, которые могут снимать гадости и выкладывать, то это уже их проблемы», — отметила мать ученика.

По словам матери, с ее сыном такое произошло впервые. Парень никогда не проявлял агрессии, передает телеканал «360».

«Я ребенка своего не оправдываю, нет. Я сейчас почитала комментарии — просто бред. Как там пишут, что посеешь, то и пожнешь» — поделилась она.

Мама одного из школьных друзей парня подтвердила, что мальчик никогда не проявлял себя с плохой стороны, он всегда был вежливым и воспитанным ребенком.