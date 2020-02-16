Сотрудники ГИБДД задержали в Псковской области семерых нетрезвых водителей

Псков, 16 февраля. Сотрудники ГИБДД задержали в Псковской области семь водителей за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в УМВД России по региону, рейд провели с 12 по 15 февраля. Первого нарушителя на Renault задержали в Великих Луках 12 февраля.

14 февраля в Пскове был пойман еще один нетрезвый водитель, вечером того же дня сотрудники ГИБДД остановили еще двух нарушителей в поселке Пушкинские Горы.

Как пишут «Невские новости», 15 февраля дорожная полиция зафиксировала три нарушения в Псковской области. В ведомстве напомнили, что повторное задержание грозит уголовной ответственностью.

Весной 2019 года Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за пьяное вождение, которое привело к гибели людей. Гражданам, которые стали причиной смерти человека, грозит до 15 лет лишения свободы.

Если ДТП привело к тяжелому травмированию человека, виновный лишится свободы на срок до семи лет.