Водитель Hyundai в Пскове получил серьезные травмы в ДТП с иномаркой

Псков, 15 февраля. Две иномарки столкнулись в Пскове, пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД России по Псковской области.

ДТП произошло вечером 14 февраля на пересечении улиц Красноармейской и Юбилейной. Водитель Hyundai врезался в BMW, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения.

В результате аварии пострадала водитель первой иномарки 1979 года рождения. Женщина получила закрытый перелом ребра, ушиб почки.

Правоохранители проверяют информацию о происшествии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае фура врезалась в две иномарки, есть пострадавшие.